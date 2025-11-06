Feria Producir en Plaza San Martín de Chacabuco

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, desde las 10:00, te esperamos en una nueva edición de la Feria Producir en Plaza San Martín.

Organizada por la Dirección de Desarrollo Agrario, la feria reúne a productores locales, artesanos y emprendedores que ofrecerán productos agroecológicos, elaboraciones artesanales y propuestas gastronómicas. Además, habrá juegos y actividades recreativas para disfrutar en familia.

Esta iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Dr. Rubén Darío Golía, acompañando al sector productivo local y fortaleciendo la economía regional.

¡Vení a conocer y apoyar a nuestros productores!

Plaza San Martín

8 y 9 de noviembre

Desde las 10:00