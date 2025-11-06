El padre de la web advierte sobre el destino del modelo económico de Internet

El multimillonario modelo publicitario que sustenta la economía de Internet podría «desmoronarse» debido al auge de la inteligencia artificial generativa, advirtió el ingeniero y físico británico Tim Berners-Lee, conocido como el padre de la World Wide Web, según publicó Financial Times.

Durante una conferencia sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), el experto advirtió que los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) podrían acabar sustituyendo a los seres humanos en el consumo de Internet.

«Si las páginas web son leídas solamente por los LLM, y luego las personas simplemente piden los datos al modelo y este les entrega el resultado, entonces todo el modelo de negocio basado en la publicidad en la web empieza a desmoronarse», explicó.

En este contexto, el modelo publicitario que durante décadas ha sostenido a gigantes tecnológicos como Google y Meta* podría verse seriamente amenazado. Así, Google respondió al lanzamiento de ChatGPT por OpenAI incluyendo un modo IA en su barra de búsqueda, aplicaciones y navegador, permitiendo a los usuarios recibir respuestas generadas por chatbots en lugar de seguir enlaces.

«Gran parte de la web depende de la publicidad», subrayó Berners-Lee. «Y la publicidad depende de que la gente realmente lea las páginas web. Si todos asumen que es un ser humano quien las lee, pero en realidad es el LLM y no una persona, entonces tenemos un problema», agregó.

No obstante, señala el diario, por ahora se manifiestan pocos indicios de un colapso del modelo publicitario basado en la web. Así, la empresa matriz de Google, Alphabet, reportó ingresos récord de 100.000 millones de dólares en el último trimestre. De igual modo, Meta informó de ingresos de 51.200 millones de dólares en el mismo período fiscal, un aumento del 26 % interanual en moneda constante.

Fuente: https://actualidad.rt.com/