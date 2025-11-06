El demócrata socialista Mamdani gana la alcaldía de Nueva York

El demócrata socialista Zohran Mamdani se convirtió este martes en el primer alcalde musulmán de la ciudad estadounidense de Nueva York, tras imponerse claramente en las elecciones a la alcaldía de la urbe, según datos de AP. El político indio-estadounidense de treinta y cuatro años es el primer mandatario de la ciudad originario de Asia del Sur y el más joven en más de un siglo, recoge The New York Times.

Según el resultado, Mamdani cuenta con más de 1.030.000 votos, lo que supone el 50,4 %. El segundo lugar lo ocupa el exgobernador del estado, Andrew Cuomo, que se presenta como independiente, con 850.353 (41,6 %). El tercero en liza es el republicano Curtis Silwa, con 145.624 votos (7,1 %).

La participación en las elecciones municipales de este martes es la más alta desde los años 60, reportó la Junta Electoral de Nueva York, que confirmó que dos millones de personas votaron en los comicios.

Durante la contienda, el demócrata ha sido objeto de numerosas críticas por parte del presidente Donald Trump, quien lo ha tachado de «comunista». Este lunes, el mandatario afirmó que «es muy poco probable que contribuya con fondos federales» a la ciudad si gana Mamdani.

¿Qué se sabe de Mamdani?

Mamdani nació en la capital de Uganda, Kampala, de padres indios. Vivió con su familia durante un breve periodo de tiempo en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, antes de mudarse a Nueva York cuando tenía 7 años. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018, poco después de graduarse en la universidad.

En los primeros años de su carrera profesional, también tuvo una notable presencia en la escena local del ‘hip hop’, rapeando bajo el nombre artístico de Young Cardamom y posteriormente como Mr. Cardamom.

Tras iniciarse en la política local trabajando en campañas para candidatos demócratas en los distritos de Queens y Brooklyn, en 2020 fue elegido por primera vez para la Asamblea de Nueva York (Cámara Baja de la Legislatura del estado), donde fue reelegido en otras dos ocasiones.

Fuente: https://actualidad.rt.com/