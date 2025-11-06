Aceiteros destruyó el cepo al salario y llevó el ingreso inicial a $2.344.000

Al borde del vencimiento de la Conciliación Obligatoria, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo alcanzaron un acuerdo en la paritaria salarial aceitera con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO que destruye el cepo salarial del Gobierno libertario.

El entendimiento lleva el salario inicial a $ 2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026 para las y los obreros y empleados aceiteros. Serán aumentos progresivos que llevan los salarios iniciales a $ 2.075.186 en noviembre de 2025 y a $ 2.100.000 en diciembre de 2025.

Asimismo, las partes acordaron el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 1.886.748,60, que será liquidada en los meses de enero y febrero de 2026. «Se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010 y que imputamos como participación en las ganancias», sostuvieron desde las organizaciones.

Además, se pagará una suma retroactiva de $ 400.000 correspondiente a los meses de septiembre y octubre antes del 15 de noviembre de 2025 por la demora en el cierre.

«En el mes de abril de 2026 se efectuará una revisión de este acuerdo, salvo que las circunstancias ameriten una revisión anterior», detallaron desde los gremios.

Y precisaron: «En la negociación de este miércoles 5 de noviembre, que duró más de nueve horas, defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».

«Logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical, con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para congelar los ingresos de las y los trabajadores», remarcaron y dejaron claro que se dio 2gracias a la firme voluntad de lucha de las y los trabajadores aceiteros y a la unidad de acción entre nuestras organizaciones gremiales, el SOEA y la FTCIODyARA, dispuestos a ejercer nuestra mejor herramienta, el derecho de huelga, en cada momento en que sea necesario».

2Esta victoria es nuestra porque luchamos por nuestro salario y por la vida digna para nuestras familias», concluyeron.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/