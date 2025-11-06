Categórico respaldo de intendentes a Kicillof

Una suerte de “operativo clamor” salió a la calle virtual este miércoles por la noche de la mano de los intendentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Provincia de Buenos Aires. En un contundente comunicado, los jefes comunales respaldaron a Axel Kicillof tras las elecciones y hablaron de un escenario de “empate técnico” en PBA, por lo que señalaron que “la decisión de desdoblar fue acertada”. Además, criticaron la interna y remarcaron con énfasis que el Gobernador “protagonizará la reconstrucción” para 2027.

“Afirmamos con convicción que hay otro camino y que ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria. Lo haremos junto al gobernador Axel Kicillof, quien será –sin dudas– protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías”, subrayaron los alcaldes del oficialismo bonaerense en un mensaje difundido luego del recuento, mientras por lo bajo comienza a escucharse, como confirmaron a Diagonales, el pedido de que el Gobernador se lance a una eventual candidatura presidencial en 2027.

Sobre el escrutinio, los intendentes sostuvieron que la diferencia de menos de 30.000 votos en la Provincia comprueba un escenario cercano al “empate técnico” e indicaron que “la gran diferencia entre las elecciones del 7 de septiembre y las del 26 de octubre no estuvo en la cantidad de votos obtenidos por el peronismo, que se mantuvo prácticamente igual –descontando el voto extranjero– sino en el crecimiento del voto libertario, alimentado por el clima de miedo” generado “en forma planificada” por el Gobierno de Javier Milei y los Estados Unidos.

En ese marco, los dirigentes realizaron un potente llamamiento: “El resultado podría ser una tentación para buscar culpables. Sin embargo, creemos que este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad. Por el contrario, consideramos necesario poner en valor el enorme esfuerzo político, territorial y militante que realizó el peronismo bonaerense, gracias al cual fue posible alcanzar un triunfo rotundo en septiembre y una virtual paridad en octubre frente a una maquinaria nacional y extranjera sin precedentes”.

De modo similar, los intendentes instaron a “no repartir culpas” y aseguraron que el rendimiento de Fuerza Patria “constituye un punto de partida sólido para lo que viene”. Además, plantearon, en una acérrima defensa del Gobernador ante las críticas del kirchnerismo: “La decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales fue acertada y valiente. Permitió un triunfo histórico que quebró dos décadas consecutivas de derrotas legislativas y demostró que Milei no es invencible”.

Cabe recordar que la semana pasada el mandatario provincial y jefe del MDF recibió junto a su Gabinete a cuarenta y dos intendentes en “La Casona”, una quinta perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense ubicada en Berazategui. Allí, Kicillof pidió “no enredarse en la interna” y solicitó el apoyo de los intendentes para los proyectos del oficialismo en la Legislatura. Fuentes cercanas al encuentro dijeron a Diagonales que comenzó a escucharse un lema de peso: “Axel 2027”.

Fuente: https://www.diagonales.com/