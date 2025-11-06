Avanza la obra hidráulica en Chacabuco

En continuidad con la serie de obras hidráulicas planificadas por el Municipio de Chacabuco, el subsecretario técnico, Rodolfo Bertinatto, informó que avanza la obra hidráulica sobre calle Coronel Melián, la cual tendrá incidencia en la zona de la Escuela Nº 2, calle Carlos Pellegrini, Mateo Barón, empresa Don Yeyo y sus inmediaciones.

“Para dar mayor fluidez y escurrimiento, se llevó a cabo la colocación de un caño de un metro, sumándose al encofrado de la calle Melián, que es el actual desagote de la calle. Se hizo entonces media calzada del Acceso Elguea-Román, colando con hormigón, para luego avanzar el otro tramo hasta desembocar en el canal de Melián hasta calle San Juan”, indicó el funcionario.

“Desde San Juan, la obra continuará en paralelo a las vías del ferrocarril, hasta la alcantarilla que cruza por detrás de la cancha de Porteño, hasta el Acceso Juan XXIII. Ahí se realizará el entubado hasta desembocar en el canal de calle Roca hacia la Bonita de Decung. Esto es el efluente que desagota cruzando la Ruta Provincial Nº 42 en la Cuenca del Río Salado”, continuó explicando el subsecretario.

La obra representa un desagote muy importante para la zona, con el fin de evitar anegamientos en el sector previamente mencionado.