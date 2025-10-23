Paro de 24 horas del SUTNA por conflicto salarial en el sector del neumático

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a un nuevo paro de 24 horas, en las plantas de Bridgestone (de Lomas de Zamora), FATE (San Fernando) y Pirelli (Merlo), y recrudece el conflicto por las paritarias. El gremio denuncia una “rebaja salarial” y reclama la reapertura de paritarias en medio de tensiones con las empresas y el Gobierno.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un paro general de 24 horas que afecta a las plantas de Bridgestone (Lomas de Zamora), FATE (San Fernando) y Pirelli (Merlo), intensificando el conflicto que mantiene con las patronales por las negociaciones paritarias.

Según reporta InfoRegión, la medida de fuerza comenzó este miércoles a las 14 horas y se extenderá hasta el mismo horario del jueves. Además, los trabajadores realizarán una concentración frente a la sede de FATE, en Blanco Encalada 3003, Victoria.

“El paro es por las paritarias y contra la rebaja salarial que intentan imponer las empresas, aprovechando la política del Gobierno que fomenta las importaciones y la relocalización de inversiones”, expresó el gremio conducido por Alejandro Crespo en un comunicado.

Cabe recordar que, semanas atrás, Crespo presentó una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para denunciar las medidas económicas del Ejecutivo, a las que atribuye la caída de salarios, despidos y la competencia desleal derivada de la apertura indiscriminada de importaciones.

Fuente: https://infogei.com/