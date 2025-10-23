«Mientras Milei dice que no hay plata, nosotros seguimos construyendo»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles el distrito de Carlos Tejedor, donde supervisó los avances en la construcción de treinta y cinco viviendas y del primer Centro Universitario del municipio, junto a la intendenta María Celia Gianini.

Durante su visita, el mandatario provincial renovó sus críticas al Gobierno nacional por la paralización de obras y la falta de financiamiento para las provincias.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la construcción de viviendas mientras Javier Milei paralizó 16.000 casas en la provincia de Buenos Aires. El presidente pone como excusa que no hay plata, pero es mentira: para sostener el dólar y promover la especulación financiera siempre tiene recursos”, expresó el gobernador.

Las obras de las treinta y cinco casas, que demandan una inversión provincial de 1.078 millones de pesos, se ubican frente al nuevo Parque Lineal de la ciudad. Además, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, las autoridades recorrieron el loteo del barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, donde se desarrollarán 82 terrenos para nuevas viviendas.

Kicillof: «Nos oponemos al desfinanciamiento de universidades»

El mandatario también visitó el edificio en construcción del Centro Universitario de Carlos Tejedor, que demandará una inversión de doscientos cincuenta millones de pesos y permitirá ampliar la oferta de estudios superiores en el marco del programa Puentes.

“En la Provincia nos oponemos al desfinanciamiento de las universidades públicas porque miles de pibes y pibas se pueden quedar sin estudios y sin futuro”, sostuvo Kicillof. “Por eso fortalecemos el programa Puentes, que busca acercar la universidad a los jóvenes del interior para que tengan las mismas oportunidades que los de las grandes ciudades”.

Durante la jornada, el mandatario, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, recorrió también la obra de la futura Casa de la Provincia, que centralizará trámites y servicios del Estado bonaerense.

La intendenta Gianini destacó el apoyo del Ejecutivo provincial: “Contamos con un Gobierno que no solo está atento a las necesidades de los pueblos del interior, sino que los recorre y trae políticas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Fuente: https://dib.com.ar/