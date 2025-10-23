Cierre de las Jornadas FAESS en Chacabuco

Este miércoles se llevó a cabo el acto de cierre de las Jornadas de Detección Temprana de Factores de Riesgo Cardiovascular, organizadas por FAESS, junto al Municipio de Chacabuco, instituciones cooperativas y el equipo de salud local.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. María Karina Geloso, en representación del Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones y el municipio para fortalecer las políticas públicas de salud y la prevención comunitaria.

La Dra. Geloso valoró especialmente la presencia del Dr. Ricardo López, presidente de FAESS, a quien definió como una eminencia profesional con gran compromiso social. Asimismo, agradeció a la Lic. Susana De Antoni, al Dr. Néstor Tintorelli y a todo el equipo de salud por su dedicación y trabajo sostenido.

Durante el encuentro se destacó el acompañamiento del secretario de Salud, Dr. Sebastián Bozzini, los directores de Salud, Dra. Celeste Trotti y Dr. Daniel Gargaglione, y Romina Tonelli, quienes formaron parte activa de la organización y desarrollo de las jornadas.

A lo largo de las actividades que se realizaron hace mes atrás se hicieron controles, mediciones y acciones educativas destinadas a promover hábitos saludables y detectar tempranamente factores de riesgo como hipertensión, diabetes y sobrepeso. Los resultados de esa jornada se dieron a conocer hoy, los datos obtenidos que servirán como base para la elaboración de nuevas estrategias y políticas de salud a nivel local.

Desde FAESS y el Municipio de Chacabuco se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la prevención, la educación sanitaria y el trabajo cooperativo, pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

