«Si Milei no gana las elecciones, EEUU no será generoso con Argentina»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió en tono amenazante a las y los argentinos. Al compartir con el presidente argentino Javier Milei un almuerzo en la Casa Blanca, advirtió que si La Libertad Avanza (LLA) «no gana las elecciones» legislativas del 26 de octubre, su Gobierno «no será generoso» con Argentina.

«Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda, responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina», definió Trump.

Trump sostuvo que «la elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo», al remarcar que «es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no».

«Si pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina», ratificó el líder republicano.

Trump advirtió que no le gustan los acuerdos con China

El presidente estadounidense sostuvo además que le «disgustaría» que Argentina estableciera acuerdos con China. «Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China».

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró confiado de que el gobierno de Milei «tendrá un gran resultado en las elecciones» legislativas del 26 de octubre.

«Estamos seguros de que el partido del presidente (Milei) tendrá un gran resultado en las elecciones; este acuerdo tiene que ver con políticas sólidas y ante el fracaso de las políticas socialistas», expresó el funcionario.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/