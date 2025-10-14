Fútbol de Chacabuco: Terminó la 4ª fecha del Clausura y River Plate quedó primero en soledad

Este lunes por la noche, en el estadio de River Plate, cerró la cuarta fecha del Torneo Clausura Copa Haroldo Conti 100 años, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco. Se enfrentaron San Miguel y River Plate.

San Miguel hizo de local en el estadio Elio Muhape ante el Millonario, que se hizo con la victoria por 6 a 0. Todos los goles fueron conseguidos en la segunda mitad; en el primer tiempo, si bien River fue superior, no pudo sacar ventaja y se fueron al descanso sin abrir el marcador.

En el segundo tiempo, muy rápidamente, River se puso en ventaja, a los cuatro minutos, cuando Guido Gabriel Gómez, uno de los refuerzos recientes, marcó el primer tanto. De ahí en adelante vino la debacle para el equipo que dirige Marcos Gallina: Nahuel Conde marcó tres goles y la goleada la completaron Ramiro Barizone y Juan Llanos. Así, River retomó -en soledad- la punta de la tabla de posiciones con 9 puntos. Lo siguen: Argentino(con un partido menos) con 6 y 9 de julio con 5.

El campeonato continúa este miércoles, a las 20:30, cuando para completar la tercera fecha estarán jugando Peña La 12 vs. Rivadavia, en el estadio Ruperto Villareal, aunque el local será el Xeneize. El día jueves, a las 20:30, jugarán Huracán y Racing en la cancha del Globo. Queda pendiente de esta tercera fecha el partido entre 9 de julio y San Miguel, que se disputará el 27 de octubre.