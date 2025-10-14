El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó este lunes que él no tiene ningún tipo de problema con el pueblo de Israel sino con el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu.

«Brasil no tiene problema con Israel. Tiene problema con Netanyahu. Una vez que Netanyahu deje el gobierno, no habrá ningún problema entre Brasil e Israel, que siempre han tenido una muy buena relación», expresó Lula desde Roma, Italia, donde participa en el Foro Mundial de la Alimentación y sostuvo un encuentro con el papa León XIV en la mañana.

La declaración del mandatario brasileño se produjo luego que un periodista le preguntara si el acuerdo de paz de Gaza abriría un espacio para que Brasil mejorara sus relaciones diplomáticas con Tel Aviv. «Me alegra porque es un comienzo muy prometedor», dijo Lula, aunque advirtió que no sabe si ese pacto es definitivo o no.

Lula agregó que «una señal muy importante» evidenciada en el conflicto entre el Gobierno de Netanyahu y Hamás, es que el presidente de EE.UU., Donald Trump, participara en el acuerdo. «Creo que es importante. Espero que quienes ayudaron a Israel en su postura virulenta ahora contribuyan a lograr una paz definitiva», señaló.

Trump y otros líderes mundiales firmaron el acuerdo sobre el fin de hostilidades en la Franja de Gaza durante la cumbre de paz celebrado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

El presidente estadounidense fue el primero en firmar los documentos, seguido por su homólogo egipcio, Abdulfatah al Sisi, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quienes participaron en la mediación de las negociaciones entre Hamás e Israel.

El 10 de octubre entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás en el marco de la primera fase del plan de paz propuesto por Donald Trump.

A partir de ese momento, comenzó la cuenta regresiva de las 72 horas otorgadas a Hamás para liberar al resto de los rehenes que quedan con vida en Gaza, así como entregar los cuerpos de los fallecidos que sea capaz de recuperar en ese plazo.

Este 13 de octubre Hamás liberó a una veintena de rehenes. El primer grupo incluyó a siete personas y el segundo, a 13.

