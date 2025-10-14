Continúan los operativos de tránsito dinámicos y fijos en Chacabuco

Continúan los operativos de prevención y concientización llevados adelante por la Subsecretaría de Tránsito, a cargo de Gerardo Alejandro, en el marco de los programas “Con casco hay FUTURO” y “El uso del celular al volante MATA”, pertenecientes al Plan Primavera–Verano “Chacabuco Circula”.

Los controles se realizaron en conjunto con la Policía Comunal y el personal de Educación Vial, en los puntos estratégicos de Avenida Lamadrid y Pueyrredón, y Avenida Vieytes y Primera Junta.

Durante los operativos, se labran actas de prevención y se continúa reforzando la concientización sobre la seguridad vial en la comunidad.