Continúan las obras hídricas en el partido de Chacabuco

El subsecretario técnico del municipio de Chacabuco, Rodolfo Bertinatto, informó este domingo que se están llevando adelante intensos trabajos en obras hidráulicas en el partido, particularmente sobre la Ruta 191, en el Cuartel X, en el sector tributario al canal del Norte.

Las tareas incluyen la limpieza de canales existentes, la construcción de nuevos canales y distintas acciones destinadas a mejorar el drenaje del agua en la zona rural, con el objetivo de favorecer la siembra y el trabajo de los productores agropecuarios.

Bertinatto destacó además que el municipio continúa ejecutando y proyectando obras hidráulicas en los cuatro puntos cardinales que comprenden la ruralidad de Chacabuco, reforzando así la infraestructura y la prevención ante eventuales anegamientos.