Algodonera Avellaneda logró que no le corten la luz pero seguirá paralizada. 300 trabajadores en vilo

Algodonera Avellaneda -ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, provincia de Santa Fe- mantiene a todo su personal en alerta, ya que no hay certezas sobre su futuro inmediato. El titular de la Asociación Obrera Textil (AOT), Juan Carlos Bandeo, confirmó que al menos no cortarán el suministro eléctrico aunque se mostró sorprendido porque la resolución no tiene un plazo establecido.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista dictó una resolución en el marco del concurso preventivo de Algodonera Avellaneda SA, en la que dispuso una serie de medidas a evitar la interrupción descoordinada del suministro de energía eléctrica a la planta industrial.

“Hace un mes completo que no se produce nada. El lunes pasado los trabajadores debían cobrar la quincena completa y se pagó solo el 50%. Consultamos y no hay fecha para el cobro del otro 50%”, explicó Bandeo.

La situación fue anunciada por la empresa en un escrito presentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Delegación Reconquista-, con la firma de su apoderado legal, Héctor Luis Vizcay, donde luego de reiterar “la grave crisis que afronta la empresa así como todo el mercado textil en el país”, comunicó formalmente que a partir del 13 del corriente y hasta fin de mes la planta no realizará tarea alguna, con excepción del personal de guardia, quedando todo el personal eximido de su concurrencia al mismo.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Departamento General Obligado emitió un comunicado convocando a toda la comunidad a participar este lunes de una caminata/caravana en solidaridad con los trabajadores de Algodonera Avellaneda, en medio de su difícil situación laboral.

Imagen: https://www.miradorprovincial.com/