Se incendió en Morse un colectivo que trasladaba chicos de Viamonte Club

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde, cuando un micro que trasladaba a 35 chicos de las categorías 2010 y 2011 del Viamonte Club de Los Toldos, se incendió en cercanías de la localidad de Morse, partido de Junín, en la Ruta Provincial 46.

Los choferes y todos lo chicos lograron salir por sus propios medios antes de que las llamas consumieran el vehículo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Morse trabajó en el lugar aunque no se pudo evitar la destrucción total del colectivo.

Fuente: https://www.junindigital.com/