Fuerte impulso de la siembra de maíz en la región centro

Durante la última semana, la siembra de maíz registró un notable dinamismo en el centro del área agrícola, alcanzando el 25,6 % del total previsto a nivel nacional, valor que se ubica como el segundo mayor ritmo de avance de las últimas diez campañas, según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El mayor progreso se observó en la provincia de Entre Ríos y en el Centro-Norte de Santa Fe, donde ya se completaron las siembras tempranas planificadas. A su vez, sectores del norte de Buenos Aires y el sur santafesino -que venían demorados por excesos hídricos- lograron recuperar terreno y acercarse a los valores normales de esta época.

En contraste, la situación sigue siendo más delicada en el centro y oeste bonaerense, donde persisten las complicaciones por humedad excesiva.

La BdeC advirtió que, si no se logra avanzar con las implantaciones tempranas antes de mediados de octubre, parte del área podría reprogramarse para fechas de siembra tardía.

