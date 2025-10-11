La Colectividad Boliviana “Simón Bolívar” de Chacabuco celebró su 11° aniversario

Los festejos se realizaron este sábado y allí participó el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía. Junto a la presidenta de la entidad, Gladys Ontiveros, el jefe comunal agradeció a la colectividad por el acompañamiento y su aporte a la comunidad chacabuquense.

“Siempre es un gusto para mí poder acompañarlos en esta celebración, con la importancia que tiene la colectividad en nuestra comunidad, el poder trabajar juntos, la hermandad que existe entre nuestros países. Cuenten con este Intendente y con el Municipio para trabajar juntos en todas esas cosas que tanto valen la pena. Disfruten de su día”, destacó el Intendente, quien hizo entrega de una placa conmemorativa a la colectividad. Tras las palabras del Jefe Comunal, los presentes pudieron disfrutar de diferentes espectáculos y bailes de integrantes de la colectividad.

Estuvieron presentes junto al Intendente, la Subsecretaria de Recursos Humanos, Sofía Nutti; el Director de Relaciones Institucionales, Tomás Ortega; el responsable de la Oficina de Migraciones de Chacabuco, Esteban Gualtieri, entre otras autoridades presentes.