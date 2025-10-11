«Milei es el representante de la narcopolítica en Argentina»

En una entrevista en el programa El Zoológico, el diputado rionegrino Martín Soria (Unión por la Patria) apuntó con dureza contra el gobierno de Javier Milei y lo acusó de estar “infiltrado por la narcopolítica”. Además, cuestionó la posibilidad de reimprimir boletas en medio del escándalo que involucra a José Luis Espert.

“Encontraron en un loquito como Milei un mecanismo para colocar representantes del narcotráfico en cargos del Estado”, afirmó el legislador, vinculando la situación de Espert con una trama de poder económico y vínculos oscuros. Durante la entrevista, Soria repasó las contradicciones de Espert sobre su relación con Fred Machado —empresario ligado al narcotráfico— y señaló que “su relato se derrumbó como un castillo de naipes”. También mencionó a Francisco Oneto, abogado de Milei y de Machado, y a Lorena Villaverde y Claudio Cicarelli, figuras cercanas al entorno libertario, a quienes asoció con la misma red de intereses.

Respecto a la idea del oficialismo de reimprimir boletas, Soria fue tajante: “Otra locura más. Pusieron a un socio del narco como candidato y ahora quieren gastarse una fortuna para taparlo.” Finalmente, el diputado advirtió sobre la gravedad de la situación económica: “Cerraron más de 15.000 pymes en menos de dos años. Son tremendos corruptos que están destrozando intencionalmente la Argentina.”

Con un tono combativo, Soria cerró la entrevista anticipando que el malestar económico será un factor decisivo en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/