El municipio de Chacabuco entregó indumentaria para los Juegos Bonaerenses 2025

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este martes el acto de entrega de indumentaria a los y las participantes que viajarán a Mar del Plata para disputar la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 representando a Chacabuco.

Frente a los deportistas, clasificados en disciplinas culturales, y profesores, el Intendente destacó: “Agradecer a los profesores, a las familias que siempre están acompañando. Y decirles a ustedes, los protagonistas, que disfruten esta etapa, preparando el viaje. La experiencia nos dice que es algo maravilloso, porque más allá de la competencia, tiene que ver mucho con lo social, compartir, conocer personas, hacer nuevos amigos”.

El jefe comunal resaltó que fueron más de cuatro mil los inscriptos en la etapa local en Chacabuco: “Hubo más de cuatro mil inscriptos en todo el Partido de Chacabuco. Ya estar acá, clasificar a la etapa final en Mar del Plata, es un premio para todos ustedes. No es fácil llegar a esta instancia entre tantas personas, de la región, de toda la provincia”.

Tras la alocución del Intendente, se procedió a la entrega de la indumentaria a los y las protagonistas. Los Juegos Bonaerenses 2025 se desarrollarán desde el 13 al 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. La delegación de Chacabuco partirá desde el Palacio Municipal el día domingo 12 de octubre por la noche.