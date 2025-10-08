Con un amplio despliegue se realizaron controles de tránsito en Chacabuco

Este martes, personal del área de Tránsito realizó tres operativos de prevención en conjunto con la Policía Comunal y la Escuela Vial Municipal en distintos puntos estratégicos de la ciudad: avenida Miguel Gil y Mendoza, avenida Arenales y 12 de febrero, y avenida Saavedra y Almirante Brown.

Durante los controles se retuvieron siete motocicletas por circular sin la documentación reglamentaria y por no utilizar casco protector. Además, se llevaron adelante tareas de concientización vial, labrando actas de apercibimiento para promover el uso responsable del casco y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Asimismo, se procedió a la retención de un equino suelto sobre Acceso Juan XXIII, una zona de alto tránsito vehicular donde la presencia del animal representaba un serio riesgo para la seguridad.