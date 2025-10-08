Dictaron la conciliación obligatoria y se frenó la huelga nacional aceitera

A pedido de las cámaras patronales, la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente de Sandra Pettovello, dictó la Conciliación Obligatoria con vigencia por 15 días hábiles en la huelga nacional aceitera decidida por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

La medida, que iba a iniciar a las 6:00 horas, o el primer turno del día, de este miércoles 8 de octubre, se había decidido a partir de lo que los sindicatos entendieron como «respuesta insuficiente y provocadora de las cámaras patronales al reclamo paritario presentado por nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal».

Los Aceiteros reclaman un Salario Mínimo de $ 2.344.728 que, entienden, es el monto para satisfacer las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

«La medida dictada de forma exprés por la cartera laboral ante la solicitud realizada por las cámaras patronales establece la vigencia de la Conciliación Obligatoria por 15 días hábiles y una audiencia para el próximo martes 14 de octubre», explicaron.

Y agregaron: «Nuestras organizaciones gremiales, la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo, continuarán defendiendo el derecho de todas las trabajadoras y trabajadores aceiteros al Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo».

El conflicto salarial se da un momento más que particular. Las organizaciones sindicales destacaron que las empresas del complejo oleaginoso obtuvieron beneficios extraordinarios por 1.540 millones de dólares tras las medidas del Gobierno Nacional vinculadas a las retenciones a las exportaciones, mientras que la propuesta salarial se mantuvo muy por debajo de las expectativas.

