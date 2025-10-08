Controles nocturnos en el marco del Plan Primavera–Verano “Chacabuco Circula”

Agentes de Control Urbano de Chacabuco, dependientes de la Subsecretaría de Seguridad a cargo de Mauricio Yonna, correspondientes a los turnos tarde y noche, realizaron durante la jornada de ayer distintos recorridos preventivos en el marco del Plan Primavera–Verano “Chacabuco Circula”.

Las tareas se llevaron a cabo en barrios, accesos y plazas de la ciudad, con el objetivo de prevenir ilícitos y reforzar la seguridad en los espacios públicos.

Durante el desarrollo de las acciones preventivas, los agentes interceptaron a un joven menor de edad que circulaba en motocicleta sin la documentación obligatoria, sin chapa patente y con faltantes de plásticos y luces reglamentarias, por lo que se procedió a la retención del rodado.

Posteriormente, tras verificar los datos del vehículo en el sistema, se constató que no registraba pedido de secuestro.