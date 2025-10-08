El Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco tendrá un resonador de última tecnología

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, firmó este miércoles un convenio con la empresa Hemovida S.R.L., representada por Alcides Coria, para el recambio del resonador magnético del Hospital Municipal, el cual será reemplazado por uno de última tecnología.

“Agradecemos el esfuerzo que hizo la empresa originalmente en Chacabuco y ahora por el recambio del resonador por un equipo de alta tecnología. Pudimos avanzar en este nuevo acuerdo que cambiará significativamente la calidad de las resonancias de nuestra ciudad”, expresó Golía.

Por su parte, Coria informó que “es un cambio importante en la tecnología del resonador, ya que vendrá un equipo nuevo 1.5 que aplica además inteligencia artificial, de marca General Electric. No hay en la zona un equipo similar a este. Esperamos que sea una buena contribución para la sociedad”. Cabe destacar que el nuevo equipo es un resonador 1.5 Tesla, que reemplazará al actual, que cuenta con una potencia de 0.23, por lo que se obtendrá una calidad de imagen de resonancia mucho más alta.

El Secretario de Salud, Sebastián Bozzini, agregó: “Como equipo de gestión de Salud estamos extremadamente orgullosos de este nuevo logro. Con esto completamos un tercer punto importante, con el tomógrafo, hemodinamia y ahora el resonador. Como dijo Alcides, no hay en la zona un resonador similar a este. Esperamos que el nuevo resonador esté operativo para enero de 2026”.

Estuvieron presentes también en el acto de firma de convenio el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Directora del Hospital Municipal, Mariela Nawojczyk; la Directora de Salud, Celeste Trotti; el Administrador del Hospital Municipal, Marcelo Cocco; el Asesor Letrado, Matías Sassoni; y el Subdirector de Salud, Daniel Gargaglione.