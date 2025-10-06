Sigue firme el avance de la siembra de maíz

Durante los últimos siete días la siembra de maíz registro un progreso intersemanal de 7,4 %, alcanzando el 19,8 % de las 7,8 MHa estimadas para esta campaña, señaló el último informe publicado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La buena humedad en los suelos está permitiendo cumplir con los planes de siembra temprana permitiendo que se observe un adelanto interanual de 7 %.

No obstante, en zonas como el oeste, centro y noreste de Buenos Aires, la falta de piso y caminos en mal estado han ralentizado el ritmo de siembra mientras que, en otras regiones, como el centro de Santa Fe y Entre Ríos con lotes ya entre v2 y v4, se comienza a observar una buena respuesta a la fertilización.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/