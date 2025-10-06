El juez Alejo Ramos Padilla debe decidir si se reimprimen las boletas

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires abrió una compleja pulseada política y judicial a menos de veinte días de las elecciones generales. Será el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla quien decida si accede a la reimpresión de las boletas, situación que se ve como muy complicada.

Aunque el oficialismo anunció que Diego Santilli encabezará la boleta libertaria, fuentes de la Justicia Electoral advierten que los tiempos legales y presupuestarios hacen “casi imposible” reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) que ya comenzaron a distribuirse en el distrito más grande del país.

La decisión final estará en manos del juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien deberá evaluar si corresponde ordenar una reimpresión completa de las boletas bonaerenses, con un costo estimado en doce millones de dólares.

“Veo imposible hacer todas las boletas de nuevo”, sostuvo una fuente judicial, que recordó que el 70% del material ya fue impreso y que la Junta Electoral provincial carece de fondos para afrontar esa tarea.

El costo de reimprimir las boletas

Mientras tanto, en la Justicia recuerdan que cualquier modificación requeriría una nueva audiencia con todas las fuerzas políticas que compiten el 26 de octubre, lo que tornaría el trámite inviable por los plazos. Además, ya comenzó el fraccionamiento y despliegue del material electoral en las secciones Primera y Tercera del territorio bonaerense, con más de trece millones de electores habilitados.

Reimprimir el total de las boletas no solo demandaría tiempo, sino también recursos. Según estimaciones oficiales, el proceso tendría un costo cercano a los quince mil millones de pesos, equivalentes a unos doce millones de dólares. A ello se suma la necesidad de destruir las papeletas ya impresas, aprobar nuevos modelos y validar las fotos de los candidatos, pasos que deben contar con el visto bueno judicial.

El pedido del Gobierno

Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de María Luz Landívar, indicaron que cualquier decisión sobre las boletas depende del juez Ramos Padilla. “No buscamos la reimpresión -aclararon en la Casa Rosada-, es una consecuencia jurídica de la renuncia. Lo importante es cuidar la voluntad del votante”.

Pese a la resistencia judicial, el oficialismo confía en que podrá conseguir una resolución favorable en los próximos días. Si el magistrado platense se opone, el Gobierno ya anticipó que apelará ante la Cámara Nacional Electoral, con la esperanza de lograr una autorización contrarreloj.

En los próximos días, el juez Ramos Padilla deberá definir si habilita el cambio o si la boleta de La Libertad Avanza en la provincia más grande del país seguirá mostrando, paradójicamente, el rostro de un candidato que ya dio un paso al costado.

