Intensifican controles de tránsito en Chacabuco

El subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, informó que durante la noche del viernes se debió realizar un nuevo operativo en el mismo punto donde ya se había trabajado por la tarde, en avenida Vieytes y Corrientes, a pedido de los vecinos, con el objetivo de controlar la velocidad y los ruidos de motocicletas en esa zona.

Asimismo, el funcionario señaló que se llevaron adelante operativos en el corredor nocturno, donde se retuvieron dos motocicletas por circular sin la documentación reglamentaria y sin casco; una de ellas era conducida por un menor de edad.

Durante la jornada de este sábado, continuaron los operativos de prevención del plan “Chacabuco Circula, primavera-verano 2025/2026”, en conjunto con Policía Comunal, Centro de Monitoreo y personal de Educación Vial, en los siguientes puntos: avenida Urquiza y Catamarca, avenida Arenales y Belgrano, y avenida Garay y San Luis.

Como resultado, se retuvieron una camioneta, un automóvil y ocho motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y sin casco. Además, en los lugares mencionados se entregó folletería de prevención y se labraron actas de intimación por circular sin casco y por no utilizar el cinturón de seguridad.