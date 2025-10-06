Piden excluir a Espert de la Cámara de Diputados

El diputado nacional y candidato a senador Facundo Manes presentó un pedido de exclusión de la Cámara de Diputados contra el legislador de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert.

Luego de que el libertario renunciara a su postulación en Buenos Aires, Manes expresó: “Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”.

“El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca”, argumentó el legislador nacional.

En un mensaje en su cuenta de X, en el que compartió la presentación que hizo en la Cámara de Diputados, Manes agregó: “Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/