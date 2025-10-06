Comienza la Fiesta Nacional del Caballo en Bragado

Con la ciudad ya en cuenta regresiva para el comienzo de la Fiesta Nacional del Caballo, que arranca este miércoles, el clima parece jugar a favor y anticipa una semana ideal para disfrutar de todas las actividades al aire libre que propone uno de los eventos más esperados del calendario bragadense.

Ya desde el inicio de la semana, el tiempo será favorable: el lunes se presentará parcialmente soleado, con una temperatura máxima de 18°C y mínima de 8°C, acompañado por vientos calmos que soplarán entre los 20 y 42 km/h.

El martes mejora notablemente el panorama: se espera una jornada soleada, más cálida y agradable, con 23°C de máxima y 8°C de mínima, y vientos suaves de entre 17 y 36 km/h. Un clima ideal que anticipa lo que será una gran semana de festejos.

El miércoles, día de inicio oficial de la Fiesta, se mantendrá en la misma línea: soleado y agradable, con temperaturas entre 9° y 23°C, y viento calmo, condiciones perfectas para las primeras actividades programadas.

Para el jueves, el cielo estará principalmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas subirán a 25°C de máxima y 12°C de mínima, con brisa leve, lo que permite el desarrollo normal de los eventos.

El viernes, en la antesala del fin de semana, será templado, con 27°C de máxima y 14°C de mínima, bajo condiciones de viento calmo y sin grandes cambios térmicos.

El sábado se presentará algo más fresco, con 24°C de máxima y 11°C de mínima y vientos entre 22 y 43 km/h, con alguna una leve probabilidad de lluvias.

Finalmente, el domingo, día de cierre de la Fiesta Nacional del Caballo, ofrecerá condiciones óptimas para disfrutar al aire libre: con una temperatura que oscilará entre los 10°C y los 22°C, 0% de probabilidad de lluvias, humedad controlada (51%) y viento leve de apenas 14 km/h. Todo indica que será una jornada ideal para despedir los festejos a pleno sol.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/