Espert sigue renunciando: ahora lo hizo a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

La decisión se da luego de haberse bajado de su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, debido a sus vínculos con Fred Machado, un acusado por narcotráfico.

La renuncia a la comisión de Presupuesto se concretó a través de una breve nota enviada por José Luis Espert al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. «Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente», dice la carta.

La intención de Milei es que sea reemplazado por Bertie Benegas Lynch, que este lunes tocará la guitarra junto al Presidente en el Movistar Arena.