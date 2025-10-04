Beneficiarios de dos sindicatos recibieron los boletos de compra-venta

El Intendente Municipal de Chacabuco, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este viernes el acto de firma y entrega de boletos de compraventa a beneficiarios del programa «Chacabuco para todos II», del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y Sindicato de Obreros Empleados de Estaciones de Servicios, Garajes y Playas de estacionamiento y Lavaderos (S.o.e.s.g.y.p.e).

El Intendente resaltó la importancia de contar con este tipo de programas para «cumplir el sueño del terreno y posteriormente la casa propia, por lo que trabajamos día a día», destacando la importancia de contar con un proyecto de vida para los chacabuquenses. En esta oportunidad, fueron cuarenta las entregas en total.

Participaron del acto María José Perrillo y Diego Ortega, del Sindicato de Playeros; Jesica Papa, por SUTEBA; la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta; y el Asesor Letrado del Municipio, Matías Sassoni.