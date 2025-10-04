Caputo llegó a Washington para intentar destrabar las negociaciones con EEUU

Sin más certezas que las entregó Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en sus posteos, Luis Caputo arribó a Washington. El ministro de Economía tiene como objetivo destrabar las negociaciones con el gobierno de Donald Trump e intentar definir las características del respaldo que le dieron a la gestión de Javier Milei.

En medio de las tensiones financieras que sacuden al gobierno, Caputo está acompañado del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El objetivo central es avanzar en las negociaciones para concretar el swap de monedas por U$S veinte mil millones.

Esta semana, Bessent reiteró su apoyo al gobierno nacional e insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía argentina.

El encuentro de Caputo y Bessent

La cita, prevista para este sábado, marcará el inicio formal para delinear cómo se implementará el paquete de asistencia. El encuentro se desarrollará en la sede del Departamento del Tesoro.

La reunión entre Caputo y Bessent se produce en medio de una fuerte tensión financiera en los mercados y tras una semana de presión sobre el peso argentino, que obligó al Tesoro a intervenir para contener un aumento del 7 % en el dólar oficial.

