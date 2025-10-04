El presidente Javier Milei recibió esta noche en la Quinta de Olivos al diputado nacional y primer candidato por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en medio del escándalo por su relación con el empresario Federico «Fred» Machado, denunciado por narcotráfico.

El jefe de Estado recibió esta noche en la quinta presidencial a Espert en medio de fuertes versiones sobre que sería dado de baja de la nómina oficialista en el principal distrito electoral del país.

Horas antes, el presidente había recibido al exmandatario Mauricio Macri, quien -según cita la agencia Noticias Argentinas- le pidió como condición para acompañarlo la salida de Espert de la lista.

La situación del actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados se complicó a medida que avanzó la semana, hasta llegar a una instancia crítica. «Dejen de decir estupideces. Nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que ‘el gobierno está para el cachetazo'», escribió en sus redes el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Las explicaciones que brindó Espert no fueron satisfactorias para el PRO ni para parte del círculo oficialista, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que expresaron sus dudas en público.

En caso de renunciar a su candidatura, Espert se mantendría en las boletas del próximo 26 de octubre, ya que no habría tiempo para volver a imprimirlas.

Si eso sucede, la segunda de la nómina Karen Reichardt quedaría automáticamente en el primer puesto.

«Todo conduce a la renuncia de Espert»

Ese fue el mensaje que posteó en la red social X el periodista Eduardo Feinmann en la noche del viernes. Pocos minutos después, Espert contestó por la misma vía: «Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. ¡Salute!».

