El intendente de Chacabuco estuvo en el Ministerio de Salud de la Provincia

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, estuvo en el Ministerio de Salud de la Provincia, donde fue recibido por la subsecretaria de Planificación Estratégica, Leticia Seriani. Durante el encuentro abordaron diferentes temas relacionados con el Hospital Municipal, entre ellos la incorporación de nuevos servicios de tomografía, Hemodinamia y otros programas destinados a mejorar la atención sanitaria.

En la reunión se destacó que el 58 % del gasto corriente del Municipio se destina a salud, lo que hace necesario optimizar permanentemente la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos municipales.

El jefe comunal señaló que actualmente el Hospital Municipal se encuentra sobredimensionado, al ser el único centro de salud que absorbe la demanda de todo el distrito. Además, resaltó que el Municipio cuenta con dos hospitales más en las localidades de Rawson y Castilla, un centro de salud en O´Higgins y catorce CAPS en la ciudad.

Por otra parte, el mandatario mantuvo gestiones en la obra social IOMA con el objetivo de fortalecer y optimizar la relación institucional.

El Intendente Municipal estuvo acompañado por el Cdor. Osvaldo Mancuso y el Dr. Marcelo Cocco, gerente administrativo del Hospital Municipal de Chacabuco.