Fútbol de Chacabuco: River le ganó a Racing en el cierre de la primera fecha

Este jueves por la noche terminó la primera fecha del torneo clausura de la Copa Haroldo Conti 100 años organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco.

En el estadio Elio Muhape del club River Plate, el local venció a Racing 2 a 0 en un partido de trámite parejo, pero no bien jugado. El «Millonario» sacó ventaja los 36 minutos a través de un penal que concretó Brian Bisso. El mismo jugador, dos minutos después, tuvo la oportunidad tras otra falta cometida dentro del área por los defensores de Racing. Otro penal, pero esta vez Franco Rojas, arquero académico le contuvo el disparo a Bisso y el primer tiempo finalmente terminó 1 a 0.

En el complemento el encuentro mantuvo la misma tesitura: dos equipos que trataban de imponer condiciones, pero ninguno podía hacerlo. Se prestaban la pelota en un partido trabado, luchado, hasta que a los 42 minutos River sentenció la historia con un centro de Conde desde la izquierda que Saini bajó de cabeza al medio del área y -en el afán por despejar- Richard Murillo, que debutaba en Racing, peinó la pelota descolocando a Franco Rojas, su propio arquero, y convirtiendo de esta manera involuntaria el segundo gol para River Plate.

Así, el equipo de Juan Tesón comenzó con el pie derecho en el campeonato, sumando tres puntos importantísimos ante un rival que siempre lo ha complicado en los últimos años.

Los resultados de la fecha

Peña la 12 venció 1 a 0 a San Martín; 9 de julio le ganó 2 a 1 a Argentino; San Miguel y Huracán empataron 1 a 1 y River Plate triunfó 2 a 0 sobre Racing Club.

La segunda fecha se jugará -si el clima lo permite- entre sábado, domingo, y lunes.

Sábado 4, a las 16:00, San Miguel vs. Peña la 12 en la cancha de Huracán. Domingo 5 San Martín vs. 9 de julio, a las 16:00, en el Isidro Toto Ranale. Lunes 6, a las 20:30, Argentino vs. Huracán en el estadio José Spataro y Rivadavia debuta en su estadio frente a River Plate .

Informe: JAVIER GALANTE