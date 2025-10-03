Esta «startup» se convierte en la más valiosa del mundo

La compañía OpenAI, propietaria de ChatGPT, alcanzó una valoración de quinientos mil millones de dólares, con lo que se convirtió en la «startup» más grande del mundo, superando a SpaceX, que llega a cuatrocientos cincuenta y seis mil millones.

Ese valor se logró gracias a un acuerdo de principios de septiembre a partir del cual actuales y exempleados vendieron acciones por unos seis mil seiscientos millones de dólares, lo que le permitió pegar el salto desde su valoración previa de trescientos mil millones, detalló Reuters. La participación estuvo abierta para quienes tenían acciones por al menos dos años.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las acciones fueron vendidas a un consorcio de inversores que incluye a SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, T. Rowe Price y MGX.

Esta operación, según Bloomberg, coincide con el impulso de las acciones de compañías tecnológicas hasta ubicarlas en sus máximos históricos. Además, fue la segunda gran venta de acciones de OpenAI en menos de un año, ya que en noviembre pasado había alcanzado un acuerdo con SoftBank por mil quinientos millones de dólares.

Acuerdo con NVIDIA

Este lunes, OpenAI y NVIDIA emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron la firma de una carta de intención para una alianza estratégica, que permitirá desplegar no menos de diez gigavatios de sistemas NVIDIA en la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de próxima generación de OpenAI.

Según se anunció, NVIDIA invertiría unos cien mil millones de dólares en la empresa cofundada y dirigida por Sam Altman a medida que implementan sus propios nuevos sistemas.

«NVIDIA y OpenAI se han impulsado mutuamente durante una década, desde la primera supercomputadora DGX hasta el avance de ChatGPT», declaró Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la compañía tecnológica. «Esta inversión y colaboración en infraestructura define el siguiente paso: desplegar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de la inteligencia», agregó.

