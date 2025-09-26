Se presentaron las actividades deportivas y culturales del fin de semana en Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este jueves la conferencia de prensa en donde fueron presentadas las actividades deportivas y culturales del fin de semana en Chacabuco.

El jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario General, Gustavo Masci; la Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli; el Director de Deportes, Jorge Giménez; el Director del Parque Recreativo Municipal, Sebastián Papadá; el Director de la Escuela de actividades Culturales, Marci Arabia; El Director del Teatro Italiano, Mauricio Morando, la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra; la Directora Teatral, Norma Chipolón; el Presidente del centro Tradicionalista “El Mojón”, Franco Di Toro; y el integrante de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Cuartos de Milla, Sebastián Otero.

A continuación, la grilla completa de actividades:

Viernes 26

19:30 – Taller de RCP y uso del DEA en Gimnasio Personal Sport a cargo de Damián Capodicasa

21:00 – César Menta & Diego Cuenca – Show en vivo en la Escuela de Actividades Culturales (Avellaneda 127). Entrada: $6.000

21:30 – Obra de teatro “Bajo terapia” del grupo teatral “Los Carlitos” en el Teatro Italiano.

Sábado 27

09:00 – 4ta fecha del Torneo de Fútbol PCD en el Polideportivo del Club 9 de Julio

09:00 – Última fecha del torneo de Mini Hockey en el Club Social

09:00 – Expo Chacabuco evento Clase B – Pruebas funcionales y carreras de velocidad con caballos cuarto de milla, fecha del Campeonato Nacional de la Asociación de Criadores de Caballos Cuartos de Milla en el predio del Centro Tradicionalista “El Mojón”, ubicado en Calle 179 y Villegas, con entrada libre y gratuita.

10:00 – Encuentro de New Com en el Polideportivo Municipal, con la participación de cinco ciudades vecinas

13:00 – Planetario Móvil 360° y actividades para toda la familia con propuestas gratuitas que acercan la ciencia y el juego a grandes y chicos. Habrá meriendas, talleres y experiencias inmersivas como “Aventura submarina”, “El Universo” y “Dinosaurios”, frente al Palacio Municipal.

En caso de producirse inclemencias climáticas no se suspende, y se realiza en el Polideportivo Municipal, lo cual será debidamente informado con antelación en los medios de comunicación periodísticos.

14:00 – Cicloturismo Solidario “Uniendo Escuelas”, con recorrido de 28 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Municipal. Cantina a cargo de la Escuela N° 43.

17:45 – Turismo Religioso, “Historia de la Capilla Nuestra Señora del Carmen”, con entrada libre y gratuita, en avenida Garay 247.

21:30 – Obra de teatro “Bajo terapia” del grupo teatral “Los Carlitos” en el Teatro Italiano.

Domingo 28

09:00 – Expo Chacabuco evento Clase B – Pruebas funcionales y carreras de velocidad con caballos cuarto de milla, fecha del Campeonato Nacional de la Asociación de Criadores de Caballos Cuartos de Milla en el predio del Centro Tradicionalista “El Mojón”, ubicado en Calle 179 y Villegas, con entrada libre y gratuita.

19:00 – Obra de Teatro “Casa Tranquila”, dirigida por Norma Chipolón, en la Sala Teatral de la Escuela de Actividades Culturales. Entrada: $6.000.

Espacio CINE INCAA – Teatro Italiano

Domingo 28 – 20:00: Película “La mujer de la fila”

Lunes 29 – 21:00: Película “Siempre vuelven”

Martes 30 – 18:00: Película “Siempre vuelven”