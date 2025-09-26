“Con el Dr. Quadrelli estamos trabajando para crear una Escuela de Salud”

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, mantuvo una reunión de trabajo con el Dr. Juan Quadrelli, en la que realizaron un análisis de la situación actual y trazaron un plan de acción hacia el futuro.

Entre los proyectos abordados, se destacó la creación de la Escuela Municipal de Salud, una propuesta que busca fortalecer la formación y capacitación en el área sanitaria de nuestra comunidad de Chacabuco.

Cabe mencionar que el Dr. Quadrelli cuenta con una amplia trayectoria: fue director de la Región Sanitaria III, director de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, secretario de Salud Municipal y actualmente integra el Instituto Proyectar.