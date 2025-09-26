Nuevas Carreras Universitarias en Chacabuco

El próximo sábado 27 de septiembre, en el Centro Universitario de nuestra ciudad, darán comienzo tres nuevos cursos de formación docente, a partir de un convenio firmado entre el Municipio y la Universidad Nacional de Hurlingham.

Los cursos que se implementarán son:

La enseñanza del deporte. Enfoque socioeducativo

Hibridaciones: cultura digital y cultura escolar

Lectura y escritura en la escuela secundaria

Las propuestas se desarrollarán en modalidad combinada (virtual y presencial) y otorgan puntaje docente.

