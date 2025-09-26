El triple crimen de Florencio Varela por Instagram y lo vieron 45 personas

En medio de la investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, se conoció en las últimas horas que uno de los cuatro detenidos confesó que los asesinatos fueron transmitidos a través de la red social Instagram para un grupo cerrado de 45 personas.

La información fue brindada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien indicó que “toda la sesión de asesinato y tortura fue transmitida en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto cuarenta y cinco personas que forman parte de esa cuenta de Instagram”.

Según la confesión de uno de los cuatro detenidos, la transmisión fue una demostración de poder del líder de la banda, a quien se escuchó decir: “Esto le pasa al que me roba droga”.

Así, Alonso señaló que “fue un acto de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de la organización narco”.

“Furia disciplinante”

El ministro afirmó también que “es habitual en las organizaciones narco que cuando a los jefes les roban droga no pueden quedar como como inútiles, entonces desatan una furia disciplinante para que a nadie se le ocurra hacer esto. Y las chicas fueron víctimas de esta situación”.

En cuanto al líder de la banda, el que habría fomentado este acto de disciplinamiento a través del video, “se lo denomina ‘el pequeño J’ o ‘Julito’, un peruano muy joven, de unos 23 años”, afirmó el ministro. Y agregó: “Pronto vamos a publicar todos los datos con su identidad”.

Añadió que “hicimos allanamientos en dos puntos donde ellos frecuentemente se encontraban. Era un lugar donde habitaban por lo menos cincuenta o sesenta personas por la cantidad de comida. Encontramos bandejas de raciones de comida como si fueran viandas, encontramos rollos de billetes envueltos con banditas como tubitos, con billete de baja denominación, de 100 pesos, de 500 pesos. Y encontramos vecinos con mucho miedo, atemorizados por esta organización”.

“Hay que dejar de lado la grieta”

Por otra parte, Alonso destacó que se comunicó con él su par nacional, Patricia Bullrich: “Me ofreció colaboración, y estamos trabajando estos temas también, lo mismo que con la Procunar (Procuradoría de Narcocriminalidad)”.

E insistió: “Yo creo que tenemos que dejar un mensaje. Esto es muy grave y esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta, las internas políticas. Esto es lo que está pasando en diferentes lugares del país. Esto pasó en la ciudad de Buenos Aires. Nos afecta a nosotros porque son chicas que viven en la Matanza y que fueron asesinadas en un lugar de Florencio Varela, pero podría haber sido en cualquier otro lado porque la banda opera desde la ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras”.

Fuente: https://dib.com.ar/