Fútbol de Chacabuco: Este lunes se juega la primera final de Primera División

Debido a las lluvias del fin de semana, la primera final del Torneo Apertura, Copa Haroldo Conti 100 años, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco, se reprogramó para este lunes. San Martín y 9 de julio se enfrentarán este lunes a las 20:00 en el estadio Isidro Toto Ranale, con el arbitraje del juninense Santiago Schmoll.

San Martín viene de imponerse en la liguilla, ganándole la final por penales a 9 de julio, tras empatar 2 a 2 en el partido de ida y 0 a 0 en la vuelta. Esto obligó a jugar dos partidos más: el de este lunes y la revancha el jueves, a las 20:00, en la cancha del «Lobo».

Sub 23, fútbol infantil, fútbol femenino e inferiores

La segunda fecha de la categoría sub 23 y la jornada de fútbol infantil, que iba realizarse en la cancha de Huracán, tampoco se pudieron concretar.

El fútbol femenino va a comenzar el próximo fin de semana el Torneo Clausura. El Apertura fue ganado por 9 de julio. Y también seguramente comenzará la primera fecha del torneo de divisiones inferiores, que abarca desde la categoría Sub 18 hasta décima división.

Informe: JAVIER GALANTE