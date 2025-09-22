Básquet: Porteño de Chacabuco perdió por el Torneo Pre Federal

En el marco de la quinta fecha del torneo Pre Federal de basquetbol 2025/2026 que organiza la Federación Bonaerense de Básquet, el «Decano» visitó el sábado pasado el gimnasio Tomás Corrado de la ciudad de Junín, para enfrentar a Los Indios.

Fue derrota para Porteño por 70 a 63 en tiempo suplementario, ya que habían empatado en 59 al cabo del encuentro. El albiceleste ganaba 35 a 34 en el primer tiempo. El tercer cuarto también terminó con tres puntos de ventaja para el equipo que dirige Rodrigo Senra: 48 a 45, pero en el último cuarto Los Indios remontó para sellar el 59 a 59 que obligaba a jugar cinco minutos más. Ahí fue que el local sacó ventaja el «Canario» por 70 a 63. Los de Chacabuco sólo pudieron anotar cuatro tantos.

Según las crónicas del partido, desde lo físico le pesó al Decano y esto fue aprovechado por el equipo juninense que se la vio bastante mal en alguna parte del partido pero pudo sacarlo adelante y tuvo un muy buen cierre.

Agustín Acuña fue el más destacado en Porteño, con 22 tantos, mientras que Jorge Martín Yonnaguer, con 29, fue la figura del partido.

Porteño 63: Octavio Gargaglione 0, Joaquín Castelao 0, Santiago Giraudo 9, Franco Duarte 0, Lucas Pujado 3, Cristian Ratkovich 5, Tomás García 4, Martín Sekul 5, Juan Ignacio Rolón 8, Andres Bentancour 0, Agustín Zotarelli 7, Agustín Acuña 22. DT: Rodrigo Senra. Detalles por cuarto: 1) 15, 2) 20, 3) 13, 4) 11, 5) 4.

Los Indios 70: Joaquín Toscano 0, Jorge Martín Yonnaguer 29, Tomas Palomero 7, Nicolás Payero 9, Ramiro Mosca 4, Joaquín Iribarne 3, Lucio Dominici 6, Augusto Genero 9, Thiago Paolin 0, Tomas Erbes 0, Julián Iribarne 3, Rafael Stola 0. DT: Gustavo Marchesi. Detalles por cuarto: 1) 20, 2) 14, 3) 11, 4) 14, 5) 11.

Los árbitros de este encuentro fueron Raúl Sánchez y Gonzalo Geada.

En otro de los partidos de esta quinta fecha, Defensores de Villa Romallo le ganó 65 a 64 a San Martín de Junín.

Informe: JAVIER GALANTE