El municipio de Chacabuco entregó sillas de rueda

Este lunes, en el Patio de los Intendentes, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó el acto de entrega de cinco sillas de ruedas destinadas a los CIC de la ciudad y a una niña en forma particular.

Acompañaron la actividad el Secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez, Bernardo Unsain, a cargo del área de Desarrollo Social, y el Director de Deportes, Jorge Antonio Giménez. La gestión fue realizada por Graciela Carrizo ante CILSA, y canalizada a través de la Dirección de Deportes.

Durante el encuentro, el Intendente Golía agradeció la gestión de Carrizo y destacó la importancia de que las instituciones locales puedan contar con estos recursos.

Por su parte, Carrizo expresó su reconocimiento a CILSA, subrayando la predisposición del Municipio para recibir y distribuir las sillas de ruedas.

El Secretario de Gobierno, Javier Estévez, señaló: “Esto es trabajo y gestión. Graciela lo viene realizando desde hace tiempo, y sabemos que es fundamental para muchas personas con problemas de movilidad que las necesitan y van a ser muy bien utilizadas”.

A su turno, Bernardo Unsain destacó: “En casi dos años, CILSA ha enviado 36 sillas de ruedas, algo que pocas veces se ha visto. Como Municipio debemos poner en valor cada entrega, ya sea por una discapacidad motriz permanente o transitoria”.