En el municipio de Chacabuco se trató la reconstrucción del acceso a O´Higgins que está en jurisdicción de Junín

En la tarde de este lunes, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, mantuvo una reunión con autoridades de Mariápolis y de la empresa Pasticcino.

El encuentro tuvo como finalidad abordar la necesidad de reconstruir el camino de acceso de 3 km de longitud —ubicado en jurisdicción de Junín—, el cual se encuentra deteriorado a raíz de las últimas lluvias. Más de 100 vecinos de O’Higgins, que desarrollan tareas en la ciudadela y en la fábrica, se ven directamente afectados por esta situación al dificultar su desplazamiento cotidiano.

Durante la reunión, las partes coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto y asumieron el compromiso de coordinar acciones que permitan dar una respuesta a esta demanda.

Estuvieron presentes por Mariápolis, Norberto Cartechini, Mónica Breques y Ángela Correia; por la empresa Pasticcino, su Director Gerente, Gonzalo Perrin; y por el Municipio, Alfredo Zucotti (Director de Industria), Raúl Sosa (Subsecretario de Servicios Públicos) y Tomás Ortega (Director de Relaciones Municipales).