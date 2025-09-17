El dólar alcanzó el techo de la banda de flotación y el BCRA empezó a vender reservas

En una jornada marcada por una multitudinaria Marcha Federal al Congreso y con la oposición buscando rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan, el dólar oficial mayorista alcanzó por primera vez el techo de las bandas de flotación.

Cerca de las 13 de este miércoles, el dólar oficial alcanzó los $1474,40, el techo establecido para que el Banco Central (BCRA) salga a vender reservas, previsto en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A pesar de mayores controles esta semana y de una fuerte intervención en el mercado de futuros, la demanda de la divisa no se detiene.

Compromiso con el Fondo

El techo de la banda, que se actualiza diariamente a un ritmo de 1% mensual desde la salida del cepo cambiario, está fijado para este miércoles en los $ 1.474,4. Según lo que acordó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si el dólar supera ese precio en el mercado mayorista, el Banco Central está habilitado para intervenir vendiendo reservas y así hacerlo retroceder.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/