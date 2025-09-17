Francisco Magdalena, jinete campeón mundial, recibió un reconocimiento de Darío Golía

El intendente municipal de Chacabuco recibió este martes en su despacho a Francisco Magdalena, el joven chacabuquense de 14 años que se consagró campeón mundial en la disciplina de obstáculos en caballo.

La competencia se disputó en México, organizada por la NBHA (National Barrel Horse Association), y tuvo lugar en el Rodeo Zuazua Arena, con la participación de diez países: Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Uruguay, Alemania, Paraguay, Panamá, México y Argentina.

Francisco representó a nuestro país junto a Cipriano Gerosa Calvo, de Chascomús, logrando ambos el primer puesto para Argentina. El podio mundial quedó conformado por: 1° Argentina, 2° Paraguay y 3° Uruguay.

Golía entregó un reconocimiento al joven jinete por su esfuerzo, talento y por llevar el nombre de Chacabuco a lo más alto en el mundo.