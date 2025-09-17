Cerámica Cortínez despide a otros 65 empleados

La empresa ubicada en el partido de Luján atraviesa una nueva etapa crítica con el despido de otros 65 trabajadores entre operarios y personal jerárquico. Según confirmaron fuentes gremiales y empleados de la planta ubicada en la localidad de Cortínez , la decisión se ejecutó durante el fin de semana y afecta tanto a operarios que estaban suspendidos como a otros que continuaban en actividad. La empresa ya acumula 130 cesantías en tres meses y profundiza su plan de reducción de personal en medio de la crisis del sector.

De acuerdo a fuentes sindicales citadas por El Civismo, 55 telegramas fueron enviados a empleados que se encontraban suspendidos, mientras que a otros 10 que seguían activos se les comunicó la decisión de manera directa dentro de la planta. Incluso, algunos trabajadores recibieron la notificación informalmente durante el fin de semana, cuando se les indicó que no regresaran a la fábrica.

La empresa también evalúa recortes entre mandos medios y directivos, lo que profundizaría aún más la reducción de personal.

El conflicto viene escalando desde mediados de año. En julio se habían dispuesto 65 cesantías que finalmente se concretaron en agosto, tras fracasar la conciliación obligatoria impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Pese al rechazo gremial y a las denuncias por incumplimientos, la compañía avanzó con su decisión, cerrando un acuerdo de retiros voluntarios con apenas 20 empleados.

Fuente: https://infogei.com/