Provincias Unidas presentó una lista propia en la provincia de Buenos Aires

La coalición armada por un grupo de gobernadores presentó su propia lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Está compuesta por figuras conocidas principalmente del radicalismo y el peronismo díscolo.

Florencio Randazzo encabeza la lista y le siguen Margarita Stolbizer (GEN) y Emilio Monzó.

Luego, el cuarto puesto quedó para Danya Tavela, actual diputada nacional y ex vice rectora de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA). En quinto lugar, y también como representante de las universidades públicas, se encuentra Alfredo Lazzaretti, actual rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

Tras la presentación de la lista, Randazzo aseguró que este armado “es una construcción colectiva que busca unir a los argentinos y dejar atrás los extremos”, para empezar «un camino que puede cambiar la Argentina”.

Cabe recordar que Provincias Unidas es la coalición creada por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).