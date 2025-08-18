Milei suspendió su viaje a Junín por la ciclogénesis

La Oficina del Presidente informó este lunes que Javier Milei debió reprogramar la actividad que tenía prevista para este martes en Junín, provincia de Buenos Aires, por razones de seguridad. La decisión se tomó a raíz de un informe sobre las adversas condiciones climáticas que provocará la ciclogénesis en la región.

En tanto, de acuerdo a un informe técnico de la Agrupación Aérea Presidencial, los aeródromos de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos para la operación aérea con mal tiempo, ya que no cuentan con cartas de aproximación por instrumentos.

El reporte interno, dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo de la Defensa, detalló los motivos por los cuales no era posible garantizar la seguridad del traslado del Presidente.

El comunicado oficial de Presidencia mencionó que se esperan lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a los 55 km/h, confirmando la recomendación de los organismos de custodia del mandatario.

