El intendente de Chacabuco visitó Castilla donde desarrolló varias actividades

Darío Golía se hizo presente este lunes en la localidad de Castilla, donde fue recibido por el Delegado, Miguel Terrile. En primer lugar, el Jefe Comunal encabezó la inauguración de la Subsede de la Escuela de Actividades Culturales (EAC) en un edificio que fue restaurado para llevar allí los 8 talleres a los que ya concurren más de 70 alumnos y alumnas.

Golía estuvo acompañado del Director de la EAC Chacabuco, “Marci” Arabia; de la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; de la Presidenta del Consejo Escolar de Chacabuco, Liliana Andriola; y del Coordinador de la flamante Subsede, Luis Barrios, entre otras autoridades e integrantes de la comunidad educativa.

Allí, el Intendente Municipal expresó: “Esto hace a algo de lo más importante que tenemos, que es la cultura, el acervo cultural, nuestra identidad. Un lugar que nos contiene a todos, que nos acerca, que nos hace sentarnos con el otro, un lugar de encuentro de los que hoy tanto hacen falta”. “Hoy nos encontramos mucho por las redes sociales, pero el contacto personal, compartir juntos un aprendizaje es irremplazable”, añadió el Intendente, quien resaltó que es fundamental para la salud mental “contar con este tipo de actividades”, tanto para jóvenes como para adultos mayores.

Más tarde, las autoridades se trasladaron hacia la Delegación para inaugurar una rampa de accesibilidad al edificio, una obra solicitada por los vecinos y vecinas a quienes se les dificultaba el acceso a la hora de realizar trámites o consultas. Allí, Golía destacó la importancia de que el Estado bregue por la equidad y la igualdad de accesibilidad y oportunidad para todos.

Por último, Golía encabezó el acto de sorteo de parcelas de 10 terrenos para familias de Castilla, en el marco del programa “Chacabuco para Todos II”. Los mismos están ubicados en la Manzana 43 de la localidad. Allí, Golía se reunió y dialogó con las familias beneficiarias. En el acto de entrega, el Jefe Comunal estuvo acompañado por el mencionado Terrile, además de la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta; el Secretario de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, Juan Manuel Golía y el referente de la Juventud, Nicolás Golía.